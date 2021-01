As espécies que podem deixar de existir em 2021

O ano de 2020 foi marcado pela pandemia de covid-19, que afetou milhões de pessoas ao redor do mundo. Mas foi também um ano turbulento para animais: segundo a IUCN (União Internacional de Conservação da Natureza), 31 espécies foram declaradas extintas.

Ao mesmo tempo, todos os golfinhos de água doce do mundo agora são listados como ameaçados de extinção, incluindo tucuxis – que são também conhecidos como botos pretos.

Este pequeno golfinho cinza é encontrado no rio Amazonas. O ecossistema brasileiro foi severamente prejudicado por mortalidade acidental em objetos de pesca, represamento de rios e poluição. De acordo com a entidade, eliminar o uso de redes de pesca que ficam penduradas na água e reduzir o número de represas no habitat dos botos são prioridades para recuperar os danos causados, além de proibir a caça de tucuxis.

Extinções em 2020

O tubarão perdido (Carcharhinus obsoletus), que era apenas descrito formalmente no ano passado e gravado pela última vez em 1934, entrou na “lista vermelha” como possivelmente extinto.

“Seu habitat no sul do mar da China foi alvo de pesca pesada por mais de um século. É muito pouco provável que essas espécies tenham persistido sob esta forte pressão”, acrescentou a IUCN.

Das 17 espécies de peixes de água fresca vindas do lago Lanao nas Filipinas, 15 estão extintas e as outras duas se encontram em estado crítico ou possivelmente extintas. A causa é a introdução de espécies predatórias, agravada pelos métodos de pesca nocivos e destrutivos.

Três espécies de sapos norte americanos foram recentemente declarados extintos. Além disso, vinte e duas espécies de sapos das Américas Central e do Sul possivelmente também deixaram de existir.

“O principal motivo desses declínios drásticos é a paracoccidioidomicose (doença endêmica causada por fungo)”, informou a entidade internacional.

“Esforços de conservação para proteger o habitat crítico estão ajudando as populações de sete outras espécies de anfíbios a se recuperar. Entre eles está o oaxaca treefrog (Sarcohyla celata), que mudou de perigo crítico para ameaçado a extinção graças às ações por comunidades locais no México.”

Plantas, proteas e carvalhos

A família protea foi avaliada de forma abrangente com a atualização deste ano, reaproveitando que 45% (637 de 1.464 espécies) destas marcantes plantas floridas que crescem principalmente pelo Hemisfério Sul são vulneráveis ou estão em perigo crítico.

Muitas das espécies têm intervalos altamente restritos, tornando-os mais vulneráveis para a propagação de espécies invasoras, mudanças no fogo natural, ciclos causados ​​por humanos e ligados às mudanças climáticas e perda de habitat para agricultura.

A família protea inclui três espécies de macadâmia – a mesma espécie que produz o alimento cultivado na colheita de nozes – que entrou na “lista vermelha” da IUCN como ameaçada à extinção na natureza. A noz de macadâmia (Macadamia integrifolia) está listada como “vulnerável”, enquanto as macadâmias ternifolia e tetraphylla estão listadas como “ameaçadas”.

Alguma boa notícia?

Sim. Como resultado do longo prazo de gestão de conservação, a população selvagem de euro bison bison (Bison bonasus) cresceu de cerca de 1,8 mil em 2003 para mais de 6,2 mil em 2019, passando de “vulnerável” para “quase ameaçada”.

A espécie sobreviveu apenas em cativeiro no início do século 20, e foi reintroduzida na natureza na década de 1950. Sua conservação contínua depende de medidas como mudanças de búfalos para os melhores habitats abertos e redução de conflitos entre humanos e os animais.

Os números da Lista Vermelha

TOTAL DE ESPÉCIES: 128.918

• Total de espécies ameaçadas: 35.765

• Extintas: 902

• Extintas na selva: 80

• Em perigo crítico: 7.762

• Ameaçadas de extinção: 13.285

• Vulneráveis: 14.718

• Quase ameaçadas: 7.644

• Baixo Risco/dependem de conservação: 180 (uma categoria antiga que está gradualmente sendo eliminada da lista vermelha da IUCN)

• Menor preocupação: 66.469

• Dados Deficientes: 17.878