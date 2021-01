Emprego: Cate oferece 650 vagas em São Paulo

As unidades do Cate (Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo da Prefeitura de São Paulo) abriram nesta segunda-feira (dia 18) 650 vagas de emprego nos setores de serviço, comércio e construção civil. Os salários variam entre R$ 466 a R$ 2.500. Interessados devem se inscrever pelo site até o dia 20 deste mês, às 18h.

Metade das vagas são direcionadas a profissionais de telemarketing, com a possibilidade de trabalho remoto. Das 330, 120 são para home office. Os rendimentos giram em torno de R$ 1.100 e é preciso ter ensino médio completo e habilidade com o público. A maioria não exige conhecimento prévio.

Na construção civil, há oportunidade para pedreiro, pintor e servente de obras. Os salários vão de R$ 1.400 a R$ 2.500. Alguns cargos pedem experiência.

Já a área de logística conta com 67 vagas e o salário chega a R$ 1.700. Parte das oportunidades não solicitam prática anterior, mas é preciso ter ensino fundamental ou médio completos.

O comércio tem 43 vagas abertas com salários a partir de R$ 860, a maioria em supermercados. Algumas das posições não pedem experiência, porém é necessário ensino fundamental completo.

Quem preferir pode buscar as unidades do Cate Móvel entre os dias 18 e 29 de janeiro, das 10h às 16h. Os endereços seguem abaixo. É necessário portar RG, CPF e carteira de trabalho. Dia 25, feriado do aniversário de São Paulo, não haverá atendimento.



Programação do Cate Móvel entre 18 e 19 de janeiro:

Zona Norte – Parque Novo Mundo

Local: Praça Novo Mundo

Zona Oeste – Jaguaré

Local: Rua Três Arapongas, 272-424 (ao lado escola João Cruz Costa)

Zona Leste – São Miguel Paulista

Local: Praça Craveiro do Campo – Av. Kumaki Aoki, Jd. Helena

Zona Sul – Varginha

Local: Terminal Varginha

Av. Paulo Guilguer Reimberg, 13 – Jardim Maria Fernandes