As criptomoedas continuarão a crescer?

O bitcoin experimentou em 2020 um ano de transformações que o coloca sob os holofotes do mercado em 2021. Começando em janeiro do ano passado cotado a US$ 7,3 mil, caiu rapidamente para US$ 5,1 mil em março devido à pandemia da covid-19. Mas, ainda assim, a moeda virtual conseguiu alcançar quase US$ 30 mil em dezembro e ultrapassou a barreira histórica dos US$ 40 mil no início deste ano.

A entrada de grandes fundos no mercado de bitcoin é a grande razão para este “boom”, que foi ainda mais vantajoso para investidores brasileiros diante da valorização do dólar frente ao real.

“Isso está acontecendo porque há mais compradores do que vendedores”, explicou David Noble, diretor do Instituto Peter J. Werth para Empreendedorismo e Inovação da Universidade de Connecticut, nos Estados Unidos. “Quando grandes detentores acreditam que a demanda está crescendo, eles ficam menos inclinados a vender suas participações. Combine isso aos compradores institucionais que procuram comprar títulos do tesouro na ordem de dezenas e centenas de milhões de dólares, isso significa que há muito mais interesse em comprar do que em vender”, explicou.

Segundo Nir Kshetri, professor da Universidade da Carolina do Norte-Greensboro, nos Estados Unidos, as mudanças no valor aconteceram simplesmente porque mais pessoas querem comprar bitcoin.

“Não houve nenhuma mudança significativa nos fundamentos do uso de blockchain [espécie de banco de dados de transações com moeda virtual] ou bitcoin como meio de troca para justificar o aumento drástico em seu preço. A visão é que o bitcoin está em uma bolha. Muitos investidores podem estar apenas ‘entrando na onda’ sem entender os fundamentos do blockchain e das criptomoedas.”

Porém, isso pode mudar se as criptomoedas encontrarem uma maneira de ser usadas em nossas vidas diárias.

“Estou procurando ver se há uma utilização mais ampla de criptografia em situações do mundo real. As empresas estarão mais propensas a aceitar criptografia como pagamentos? Os aplicativos com blockchain realmente serão adotados? Acho que estamos lidando com investimento especulativo, mas se a adoção se tornar real, veremos um aumento de 3 a 10 vezes nos preços em relação ao recorde histórico que estamos vendo agora”, acrescentou Noble.

Durante a pandemia da covid-19, as criptomoedas mostraram-se úteis. Por exemplo, o Unicef (Fundo das Nações Unidas para a Infância) relatou que conseguiu transferir fundos para grupos desfavorecidos em muito menos tempo e a um preço mais baixo.

“Já existem muitos provedores de serviços de remessa que trabalham com preços mais baixos do que as instituições financeiras tradicionais. Eles são especialmente úteis para pessoas e pequenas empresas no mundo em desenvolvimento. As criptomoedas também estão ajudando muitas pequenas empresas da América Latina, Ásia e África a conduzir negócios internacionais. É muito mais fácil para essas empresas obter criptomoedas do que as principais moedas internacionais, como o dólar americano ou o euro”, disse Kshetri.