Cesta básica do paulistano teve alta de 28,53% em 2020, diz Procon

A cesta básica do paulistano teve alta de 28,53% em 2020, de acordo com levantamento do Núcleo de Inteligência e Pesquisas do Procon-SP, em parceria com o Dieese (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos).

De acordo com o levantamento, a cesta básica do morador de São Paulo custava, em média, R$ 784,16 em dezembro de 2019 e passou para R$ 1.008,89 em dezembro de 2020.

Todos os grupos que compõem a cesta registraram aumento, mas quem puxou a alta foi o item alimentação, com alta de 31,69%, seguido de produtos de higiene, com 11,68% e de limpeza doméstica, com 7%.

Os gastos com alimentação, que em 2019 custavam R% 670,72, saltaram para R$ 883,28 em dezembro de 2020. As maiores variações neste grupo foram o óleo de soja (120%), arroz (93,88%), batata (62,06%), o queijo mussarela fatiado (48,82%) e a carne de 2ª sem osso (41,54%)

Dos 39 produtos pesquisados, 36 tiveram aumento e apenas 3 registraram queda.