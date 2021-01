Quina: veja os números sorteados neste sábado, 16 de janeiro

No sorteio deste sábado (16), a Quina vai pagar ao apostador que acertar as cinco dezenas sorteadas um prêmio acumulado de R$ 4,6 milhões, de acordo com dados da Caixa Econômica Federal.

Os números sorteados para a Quina neste sábado são:

15 – 21 – 38 – 43 – 59

LEIA TAMBÉM:

No último sorteio, na sexta-feira, nenhum apostador levou o prêmio principal, mas 80 pessoas fizeram a quadra e cada um desses apostadores recebeu R$ 7.333,36.

Clique e veja os números sorteados no sorteio anterior