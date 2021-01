Itália proíbe voos vindos do Brasil

Depois de Estados Unidos e Inglaterra, a Itália anunciou neste sábado a proibição de entrada de voos provenientes do Brasil ou de pessoas que tenham transitado em território brasileiro nos últimos 14 dias antes da viagem.

Pessoas que viajaram ao Brasil nos últimos 14 dias antes da divulgação deste decreto e que tenham voltado ao território italiano também deverão procurar os centros de prevenção para fazer o teste RT – PCR. A medida vale até 31 de janeiro.

O Reino Unido também já havia proibido voos provenientes do Brasil em função do surgimento da nova variante do coronavírus em Manaus, que sofreu um colapso no seu sistema de saúde devido ao rápido crescimento do número de infectados.

"É fundamental que nossos cientistas possam estudar em profundidade a nova variante. Enquanto isso, escolhemos o caminho da máxima prudência", disse o ministro da Saúde, Roberto Speranzano.