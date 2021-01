Enem: Metrô faz operação especial para atender estudantes neste domingo

Neste domingo, dia do exame do ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio ), o Metrô de São Paulo realizará uma operação especial na capital.

Entre as 10h e 13h, a empresa anunciou que Irá reforçar a frota nas linhas 1-Azul e 3-Vermelha, as linhas com maior fluxo de passageiros da cidade.

O Metrô recomenda que os passageiros comprem a passagem antecipadamente para evitar filas.

Assim como ocorre todos os domingos e feriados, os passageiros poderão embarcar das 4h40 até 0h.