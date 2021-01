Dupla Sena: veja os números sorteados neste sábado, 16 de janeiro

O concurso 2183 da Dupla Sena vai pagar neste sábado um prêmio de R$ 650 mil ao apostador que acertar as seis dezenas do primeiro ou do segundo sorteio, de acordo com dados da Caixa Econômica Federal.

Os números sorteados para a Dupla Sena neste sábado são:

1º sorteio:

02 – 04 – 05 – 24 – 36 – 43

2º sorteio:

06 – 08 – 14 – 17 – 21 – 40

O último sorteio da Dupla Sena foi na quinta-feira passada, quando quatro apostadores fizeram a quina no primeiro sorteio e ganharam R$ 10.030,86. Outros 15 fizeram a quina no segundo sorteio, e cada um ganhou R$ 2.407,41.

Ninguém levou o prêmio principal no sorteio anterior. Clique e veja os números sorteados.