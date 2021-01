São Paulo continua com alerta para temporais nesta sexta-feira

Ar quente e úmido vindo do norte favorece a formação de grandes nuvens carregadas na região de São Paulo trazendo muita chuva.

O alerta para temporais para toda região sudeste continua nesta sexta e vale para todo o fim de semana.

O dia começa com sol entre muitas nuvens e vai ficando mais nublado no decorrer do dia. Previsão de chuvas na parte da tarde e à noite.

A temperatura deve atingir a máxima de 30º C nesta sexta-feira.