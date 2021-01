Reino Unido barra viajantes do Brasil

O Reino Unido decidiu ontem suspender voos do Brasil e de outros 15 países. De acordo com o secretário de Transportes do país, Grant Shapps, a decisão, que ele classificou como “urgente”, foi tomada após as evidências de um nova variante do coronavírus no Amazonas. As novas regras passarão a valer a partir desta sexta-feira.

“Esta medida não se aplica a cidadãos britânicos e irlandeses nacionais de países terceiros com direitos de residência, mas os passageiros que retornam desses destinos devem se isolar por dez dias com suas famílias”, explicou Shapps, em sua conta oficial no Twitter.

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, havia afirmado na terça-feira que o governo estava “preocupado” com a nova variante do coronavírus encontrada no Brasil. Durante sessão na Câmara dos Comuns, ele foi pressionado por parlamentares a dizer quais medidas seriam tomadas, mas não havia confirmado a suspensão dos voos.

Nesta semana, cientistas da Fiocruz Amazônia (Fundação Oswaldo Cruz Amazônia) identificaram uma nova variante do coronavírus no estado. A mutação mais infecciosa do vírus é compatível com as amostras coletadas em turistas brasileiros infectados com a variante e que desembarcaram no Japão no começo do mês. Especialistas de dez instituições, entre elas a Universidade de Oxford e Imperial College London, descobriram que 42% dos casos em Manaus, no Amazonas, eram relacionados a nova variante, chamada de P.1.

O Brasil também não permite a entrada no país de voos com origem ou passagem pelo Reino Unido e Irlanda do Norte. A medida está em vigor desde 24 de dezembro e foi motivada por uma outra variante do vírus que circula nos países.