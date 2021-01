Previsão do tempo: São Paulo terá sábado quente e chuvoso

A capital paulista tem mais um dia quente e chuvoso neste sábado, de acordo com a previsão da Climatempo.

O dia deve amanhecer com sol e muitas nuvens, e vai fechando no decorrer do dia, com chuvas à tarde e à noite.

O alerta para temporal e deslizamentos da Defesa Civil para o Estado de São Paulo continua valendo neste fim de semana.

A temperatura máxima prevista para o sábado é de 31ºC.

A mínima é de 19ºC.