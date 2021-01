Prazo para se inscrever no Prouni acaba nesta sexta-feira

Esta sexta-feira (15) é o último dia para estudantes interessados em disputar uma bolsa do Prouni (Programa Universidade para Todos) fazerem suas inscrições.

O site do programa estará recebendo inscrição de interessados até as 23h59.

O resultado da primeira chamada será divulgado na próxima terça-feira (dia 19). Candidatos da segunda chamada serão divulgados no dia 1 de fevereiro.

Podem se inscrever estudantes que cursaram ensino médio na rede pública, bolsistas da rede privada, pessoas com deficiência e professores da rede pública de ensino.

Entre os critérios para escolha está a nota do ENEM (Exame Nacional do Ensino), mas neste ano, com o atraso do ENEM, serão aceita as notas do ENEM 2019.