Pazuello diz a prefeitos que vacinação começa dia 20

Enfim, uma data. Não é oficial, mas o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, informou a prefeitos ontem, em reunião com a FNP (Federação Nacional de Prefeitos), que a vacinação contra a covid-19 no Brasil começa no dia 20 de janeiro – próxima quarta-feira –, a partir das 10h. A pasta tratava a data como o “cenário mais otimista” desde dezembro. No entanto, é a primeira vez que o ministro bate o martelo sobre o dia de início.

A informação foi confirmada pelo presidente da FNP e ex-prefeito de Campinas, Jonas Donizette, em entrevista à BandNews FM. “Em um primeiro momento, serão vacinadas 5 milhões de pessoas. As doses serão distribuídas proporcionalmente para os estados. Serão imunizados 70% dos profissionais da saúde,

além de idosos, quilombolas e indígenas”, afirmou Donizette.

As inúmeras contas feitas pelo Ministério da Saúde para o “dia D e a hora H” levam em conta a aprovação para uso emergencial das vacinas CoronaVac e Oxford/AstraZeneca. A diretoria colegiada da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) se reúne no domingo para definir se autoriza ou não a aplicação dos imunizantes no país.

Durante a reunião virtual, que contou com cerca de 130 prefeitos, Pazuello voltou a dizer que o ministério conta com 2 milhões de doses do imunizante de Oxford e 6 milhões da CoronaVac.

Atraso

O voo rumo à Índia para buscar as 2 milhões de doses da vacina AstraZeneca produzidas no país asiático, que deveria sair do Brasil entre a última quarta-feira e ontem, foi adiado para hoje à noite, com partida do Aeroporto de Guararapes, em Recife (PE).

De acordo com o presidente da FNP, Pazuello afirmou que o início da vacinação pode atrasar em um dia por conta do imprevisto. Ou seja, se a Anvisa aprovar o uso emergencial dos imunizantes e tudo ocorrer normalmente no voo de volta, a imunização no Brasil começa no dia 20 ou 21.