Jovem é atingido por raio no banheiro enquanto celular carregava em sua mão

Estava chovendo forte na última segunda-feira quando o jovem Lucas Monteiro Semolini, de 26, foi atingido por um raio quando se preparava para tomar banho, em Várzea Paulista, no interior de São Paulo, de acordo com notícia do G1.

De acordo com ele, a descarga o atingiu no momento em que ele colocava o celular para carregar, com o aparelho ainda em suas mãos. “O raio veio pelo carregador e me atingiu. Foi tudo muito rápido”.

Segundo ele, imediatamente seu corpo paralisou. Ele tentou gritar por socorro, mas sua voz não saía.

Lucas foi socorrido por sua família e rapidamente levado ao Hospital São Vicente, em Jundiaí, onde foi medicado e permaneceu internado.