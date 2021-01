IPTU em São Paulo: consulte o valor do imposto e o calendário de pagamento

Moradores de São Paulo já podem consultar pela Internet o valor do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) para 2021 pela internet.

Para realizar a consulta, basta acessar o link do IPTU no site da prefeitura (clique aqui) escolher clicar na opção “Consulta da Emissão e 2ª Via do IPTU”.

A Secretaria Municipal da Fazenda iniciou também nesta sexta-feira o envio das notificações do IPTU para as residências.

O vencimento da primeira parcela ou cota única do imposto (com desconto de 3%) ocorre em fevereiro, com exceção dos contribuintes que optaram para o envio de boleto para as administradoras. Para eles, o vencimento começa em março.

Em 2021, assim como nos anos anteriores, não serão enviados boletos de pagamento. Os contribuintes receberão apenas uma notificação para a opção de pagamento á vista ou parcelamento. Quem for parcelar receberá um formulário único com todos os boletos.

Quem preferir, pode pagar diretamente nas agências bancárias ou pelo Internet Banking apenas com o número de cadastro do imóvel. O pagamento também pode ser feito nas casas loterias.

Para conferir o calendário do IPTU 2021, clique aqui.