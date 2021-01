Procon-SP quer que Ford esclareça como fará atendimento de clientes da marca

O Procon-SP notificou a Ford do Brasil para que ela esclareça como irá garantir o atendimento dos proprietários de veículos da marca.

A Ford anunciou no início da semana o fim da produção de veículos no país e o fechamento das fábricas, com demissão de cerca de 5 mil funcionários.

Diante da notícia, o Procon quer que a montadora se posicione para garantir que os direitos previstos no Código de Defesa do Consumidor sejam cumpridos.

O órgão quer saber como será feito o atendimento de proprietários de carro da marca cujos veículos estão dentro do prazo de garantia, por quanto tempo e de que forma. A montadora deverá explicar ainda se o fechamento das fábricas causará impacto no prazo de entrega dos carros comprados recentemente.