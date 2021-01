Mourão defende soja brasileira: ‘o senhor Macron não está bem’

O vice-presidente Hamilton Mourão, que também é presidente do Conselho Nacional da Amazônia, criticou ontem as declarações do presidente da França, Emmanuel Macron, sobre desmatamento na Amazônia e produção de soja no Brasil, o vice-presidente Hamilton.

“Monsieur Macron ne pas bien [o senhor Macron não está bem]. Monsieur Macron desconhece a produção de soja no Brasil. Nossa produção de soja é feita no cerrado ou no sul do país. A produção agrícola na Amazônia é ínfima”, afirmou a jornalistas já de volta a Brasília.

“Macron externou interesses protecionistas dos agricultores franceses, faz parte do jogo político”, opinou. Para Mourão, a fala não deverá influenciar outros líderes mundiais. “Acho que foi discurso interno.”

Na terça-feira, o presidente francês publicou vídeo em sua conta do Twitter no qual diz que “continuar a depender da soja brasileira seria ser conveniente com o desmatamento da Amazônia”. Ele fala em “não depender mais” da soja brasileira e a produzir na Europa.

No ano passado, o Brasil exportou US$ 27,1 milhões do grão e US$ 544 milhões de farelo de soja para a França, segundo dados da Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Economia.