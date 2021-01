IPVA: desconto para carros de São Paulo com placa final 6 termina nesta quinta-feira

Donos de carro com placa e São Paulo final 6 tem até esta quinta-feira para pagar o IPVA (Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores) à vista, com desconto de 3%, ou quitar a primeira parcela do imposto.

Quem não quiser quitar à vista ou parcelar neste mês de janeiro, tem ainda a opção de pagar em parcela única no mês e fevereiro, mas sem o desconto.

Para quitar o IPVA, basta dirigir-se a uma agência bancária com o número do Renavam e efetuar o pagamento. É possível pagar no guichê do banco, no caixa de autoatendimento, pelo Internet Banking e nas casas lotéricas espalhadas pelo país.

Neste ano é possível ainda antecipar a quitação do Licenciamento obrigatório anual com desconto. Mas a data limite para antecipação é nesta quinta-feira (14). Após isso, o proprietário deve seguir o calendário normal do licenciamento, que começa em abril.

VEJA O CALENDÁRIO DO IPVA 2021: