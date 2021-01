Homem filmava banheiro feminino com celular por buraco no rodapé

O funcionário de um sacolão de Belo Horizonte foi flagrado filmando as partes íntimas das mulheres no banheiro do estabelecimento pelo celular, segundo noticiou o jornal Estado de Minas Gerais.

O homem, cujo nome não foi divulgado, usava uma abertura no rodapé do banheiro masculino, que fica ao lado do feminino, para fazer as filmagens.

Uma funcionária que usava o banheiro percebeu a filmagem e chamou a gerente, que confrontou o rapaz de 24 anos. Inicialmente ele negou, mas disse que o celular que a mulher viu era dele mesmo.

A polícia foi chamada e ele foi levado para a Delegacia da Mulher, onde vai responder por registro não autorizado de intimidade sexual.