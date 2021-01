Fatec divulga lista de inscrições aceitas após recursos

A Fatec (Faculdade de Tecnologia do Estado) de São Paulo divulgou a lista de inscrições que foram deferidas após análise de recurso de candidatos que tiveram problemas no processo seletivo.

Os recursos foram criados para dar aos inscritos a possibilidade de corrigir notas e enviar documentos faltando para validar a inscrição para o vestibular.

A lista está disponível no site vestibularfatec.com.br.

Em função da pandemia de covid-19, o vestibular da Fatec não terá prova presencial ou online. Ele será feito com base na análise do currículo escolar do estudante.

A classificação geral e a lista de convocados para matrícula será divulgada na próxima quarta-feira (dia 20).