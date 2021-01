Dupla Sena: veja os números sorteados nesta quinta-feira, 14 de janeiro

O concurso 2183 da Dupla Sena paga nesta quinta-feira um prêmio de R$ 400 mil para o apostador que acertar as seis dezenas do primeiro ou do segundo sorteio realizados pela Caixa Econômica Federal.

Os números sorteados para a Dupla Sena nesta quinta-feira são:

1º Sorteio

26 – 31 – 35 – 36 – 38 – 49

2º Sorteio

02 – 08 – 10 – 12 – 48 – 49

No concurso da última terça-feira não houve vencedores em nenhum dos dois sorteios, mas 12 pessoas fizeram a quina no primeiro sorteio e ganharam R$ 3.376,64. No segundo sorteio, 1 apostador fez a quina e ganhou R$ 36.467,65.

