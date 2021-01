O passo a passo básico para uma pele mais saudável

Algumas atitudes objetivas e de fácil execução permitem o melhor cuidado da sua pele. As dicas a seguir são da dermatologista Marcela Mattos Simões e da fisioterapeuta dermatofuncional Aline Caniçais:

Higienização

O primeiro passo para uma pele bem cuidada é a limpeza. Segundo Marcela, a água deve estar sempre na temperatura ambiente. “A água quente pode sensibilizar a pele e também ressecá-la, gerando a oleosidade rebote”, afirma. É preciso se atentar também ao produto adequado para o tipo de pele.

Protetor solar

Aline aponta a importância da proteção contra o sol todos os dias, mesmo em climas frios ou chuvosos, usando filtro solar com FPS 30 ou superior. “A radiação UVA penetra mais profundamente na pele, sendo a principal responsável pelo fotoenvelhecimento, por isso o uso do protetor solar deve ser um hábito diário”, diz a fisioterapeuta dermatofuncional.

Esfoliação

Quem tem cravinhos e poros mais abertos irá se beneficiar com esfoliações regulares. Porém, é recomendado o uso do esfoliante em dias alternados para peles muito oleosas e no máximo uma vez por semana para peles mais sensíveis. “A esfoliação promove renovação celular e elimina as células mortas”, afirma Marcela.

Hidratação

Pessoas com peles oleosas também devem usar hidratantes. “Se você tem medo de hidratar a pele e gerar mais acne, uma boa dica é o uso da água termal. Porém, existem hidratantes novos no mercado que possuem ingredientes que ainda desobstruem os poros e reduzem a oleosidade, tudo ao mesmo tempo”, conta Marcela. A dermatologista recomenda o uso dos primers para peles oleosas.

Remoção da maquiagem

O uso do demaquilante no fim do dia é essencial não só para remover a maquiagem mas também a poluição, o sebo e as células mortas. Pessoas com peles oleosas devem evitar produtos bifásicos (com óleo). Outros, à base de álcool, podem causar a oleosidade rebote por ressecar demais a pele.

*Supervisão Luccas Balacci