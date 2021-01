Curso online gratuito de Libras está com inscrições abertas

Estão abertas as inscrições para os interessados em participar do curso online de Libras (Linguagem Brasileira de Sinais). O curso é gratuito e para todo o estado de São Paulo.

De acordo com a Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, responsável pelo curso, o conteúdo do curso tem como objetivo capacitar os alunos para se comunicarem por meio da linguagem de sinais, promovendo com isso a inclusão das pessoas com deficiência.

Durante o curso, os alunos poderão acessar as aulas e o conteúdo e no final do curso receberão certificado de conclusão.

As inscrições devem ser feitas pelo site https://bit.ly/CursoLibras2021 .