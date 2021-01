Caminhoneiros farão nova assembleia para discutir greve do dia 1º

Com greve marcada para o próximo dia 1 de fevereiro, as lideranças dos caminhoneiros pretendem marcar uma nova assembleia para definir a pauta das reivindicações da paralisação da categoria em todo o país. A data ainda não definida.

Cerca de 50 lideranças se reuniram nesta quarta para levantar os temas que devem ser defendidos pela categoria, que vão desde piso mínimo para o frete a críticas à política nacional de preços do combustível.

O presidente do Conselho Nacional do Transporte Rodoviário de Cargas (CNTRC), Plinio Dias, explicou aos demais líderes que até o momento não foram recebidos pelo atual governo e por isso a paralisação é necessária.

Outra entidade representativa da categoria, a Associação Nacional do Transporte Autônomos do Brasil (ANTB) já se manifestou a favor da paralisação e disse que a proposta tem adesão de pelo menos 70% da categoria.

O governo, até o momento, se recusa a receber as lideranças dos caminhoneiros alegando que a ANTB não tem representatividade para falar por toda a categoria

"O Ministério da Infraestrutura (MInfra) esclarece que a Associação Nacional do Transporte Autônomos do Brasil (ANTB) não é entidade de classe representativa para falar em nome do setor do transporte rodoviário de cargas autônomo e que qualquer declaração feita em relação à categoria corresponde apenas à posição isolada de seus dirigentes", disse o ministro Tarcísio Freitas.