Benefícios do INSS acima do mínimo têm reajuste de 5,45%

O Ministério da Economia publicou ontem no DOU (Diário Oficial da União) portaria que oficializa o reajuste de 5,45% das aposentadorias e benefícios acima de um salário mínimo pagos pelo INSS (Instituto Nacional do Seguro Social).

Com o aumento, o teto dos benefícios passa de R$ 6.101,06 para R$ 6.433,57. O reajuste segue o INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor), conforme determina a legislação previdenciária. O indicador, calculado pelo IBGE (Instituto Nacional de Geografia e Estatística), fechou o ano passado em 5,45%.

A portaria também oficializa em R$ 1.100 o mínimo a ser pago em aposentadorias, pensões por morte, auxílio-doença e auxílio reclusão, entre outros benefícios especiais. Esse é o valor equivalente ao salário mínimo para 2021, que pela lei serve de piso para tais pagamentos feitos pelo INSS. Neste ano, o salário mínimo foi reajustado em 5,29%, com base em estimativa do governo sobre o INPC.

Proporcional

No caso dos benefícios concedidos no ano passado, o beneficiário pode ter direito a um reajuste apenas proporcional, de acordo com o mês em que obteve o direito a receber o pagamento (veja mais detalhes ao lado).

A portaria também traz a tabela com o reajuste dos valores de base para a contribuição progressiva dos trabalhadores ao INSS. Os valores servem de referência para empregados com carteira assinada, domésticos e trabalhador avulso.

Benefícios concedidos em 2020 têm reajuste diferente

Até janeiro de 2020: 5,45

Até fevereiro de 2020: 5,25

Até março de 2020: 5,07

Até abril de 2020: 4,88

Até maio de 2020: 5,12

Até junho de 2020: 5,38

Até julho de 2020: 5,07

Até agosto de 2020: 4,61

Até setembro de 2020: 4,23

Até outubro de 2020: 3,34

Até novembro de 2020: 2,42

Até dezembro de 2020: 1,46

Governo deve antecipar 13º dos aposentados

O governo federal estuda antecipar o pagamento do 13º salário dos aposentados do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) este ano. A medida também foi feita em 2020 com o objetivo de injetar dinheiro na economia do país para tentar frear a crise causada pela pandemia do novo coronavírus.

A decisão ainda não foi formalizada pelo Ministério da Economia, mas os pagamentos devem ser realizados ainda no primeiro semestre de 2021. Normalmente, a primeira parcela do benefício, com 50% do valor, é liberada em agosto. A segunda é paga em novembro.

No ano passado, com a chegada da covid-19 no Brasil em março, o Ministério da Economia liberou o pagamento integral no primeiro semestre. A medida injetou R$ 47,5 bilhões na economia brasileira.

O cenário não mudou muito. O país registra aumento no número de casos e óbitos da doença, a campanha de vacinação contra a covid-19 ainda não foi iniciada e algumas cidades estão somente com serviços essenciais abertos. O fim do auxílio emergencial também colaborou para o estudo do Ministério da Economia.