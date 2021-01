Vídeo: Filha de ex-prefeito do Paraná exibe frasco da vacina CoronaVac no TikTok

A filha do ex-prefeito da cidade de Ponta Grossa, no Paraná, viralizou no TikTok após aparecer exibindo um frasco do Instituto Butantan do que seria a vacina CoronaVac.

No vídeo, Juliana Rangel mostra o frasco da vacina enquanto um narrador diz: “Mostre alguma coisa que você tem em casa e que provavelmente mais ninguém tenha e que você acha muito legal”.

Veja:

A vacina CoronaVac ainda aguarda a liberação da Anvisa para ser distribuída no país e, supostamente, todos os frascos da vacina estão armazenados em áreas de segurança do Instituto Butantam, em São Paulo.

O Instituto Butantan negou que tenha dado uma amostra da vacina para o ex-prefeito Marcelo Rangel, que visitou o local em dezembro passado, e disse que o frasco é apenas uma lembrança da visita e não contém a vacina.

O ex-prefeito disse que a publicação da filha foi apenas uma forma de dar publicidade para a vacina.