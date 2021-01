Vídeo: bebê é esquecido em carrinho do supermercado em Santa Catarina

Pessoas que passavam pelo estacionamento de um supermercado na cidade de Lages, em Santa Catarina, estranharam ao ver um bebê sozinho chorando e acionaram a segurança, na segunda-feira passada.

O vídeo gravado pelos seguranças mostra a criança sentada da cadeirinha do carrinho em uma das vagas do estacionamento. No vídeo, o bebê sorri quando vê os seguranças. Veja o vídeo:

A polícia foi acionada e quando chegou ao local os pais também tinham acabado de chegar.

Eles disseram que foram fazer compras e quando foram carregar o carro no estacionamento acabaram esquecendo a criança no carrinho. No caminho, notaram a ausência do bebê e voltaram o mais rápido possível.

A polícia conclui que a ação dos pais não foi intencional (dolo) e por isso não configurava ‘abandono de incapaz’.