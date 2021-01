SP tem alerta para tempestade e deslizamentos em todo estado

A Defesa Civil de São Paulo emitiu uma alerta para a possibilidade de tempestades severas, com raios e ventos fortes na maior parte do estado de São Paulo nesta quarta-feira, principalmente na Baixada Santista e região metropolitana da Capital.

De acordo com alerta, em função do acúmulo de umidade no solo, é necessário redobrar a atenção para a possibilidade de deslizamentos em áreas de risco.

A previsão para a Capital é de sol com muitas nuvens e chuvas no final da tarde é à noite.

A temperatura máxima prevista para esta quarta-feira é de 29ºC.