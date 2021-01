Montadoras tiveram R$ 43 bi em subsídios do governo

Dados do Ministério da Economia apontam que os incentivos tributários para os fabricantes de automóveis atingiram R$ 43,7 bilhões entre 2010 e 2020. Até 2017, os incentivos contabilizados – R$ 25,24 bilhões – correspondem à base efetiva apurada. Nos três anos seguintes – 2018, 2019 e 2020 – os dados são projeções. O levantamento leva em consideração os incentivos para todas as empresas do setor, já que os dados individuais são sigilosos. Além dos incentivos dos tributos federais, como crédito presumido do IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados), as empresas contam com benefícios dados pelos estados, que não entraram na conta do Ministério da Economia.

Ontem, o presidente Jair Bolsonaro acusou a Ford de ter interesse em mais incentivos para poder ficar no Brasil. A montadora anunciou na segunda-feira que encerrará sua produção no país após 101 anos. Serão fechadas as fábricas de Camaçari (BA), Taubaté (SP) e Horizonte (CE), com impacto direto na demissão de 5 mil pessoas. A empresa já havia finalizado em 2019 a produção em São Bernardo (SP). Serão mantidos no momento o Centro de Desenvolvimento de Produto, na Bahia, o Campo de Provas, em Tatuí (SP), e a sede regional em São Paulo.

“Mas o que a Ford quer? Faltou à Ford dizer a verdade: querem subsídios. Vocês querem que continuemos dando R$ 20 bilhões para eles como fizemos nos últimos anos, dinheiro de vocês, impostos de vocês, para fabricar carro aqui?”, perguntou Bolsonaro a apoiadores. E ele mesmo respondeu na sequência: “Não. [A Ford] perdeu para a concorrência, lamento.”

A empresa disse em comunicado que deixa o país após anos de perdas significativas nas vendas, cenário aprofundado com a ociosidade nas fábricas durante a pandemia.

A Ford comunicou ainda que manterá a assistência técnica aos consumidores. O mercado interno passará a ser atendido por produtos importados de países produtores na América do Sul, como Argentina e Uruguai. A montadora não comentou as falas de Bolsonaro.

Apesar da declaração do presidente, o Ministério da Economia disse em nota que considera a decisão parte da estratégia global da montadora, mas que destoa da “forte recuperação observada na maioria dos setores da indústria no país”.

Tributos

O economista Claudio Frischtak, presidente da Inter B Consultoria, lembra que, apesar dos incentivos fiscais, o cenário não era bom para o setor. “Uma série de subsídios foram aplicados, mas dentro de um contexto de grande complexidade, como tributos elevados. O regime tributário é muito complexo e difícil no Brasil.” O economista do Instituto Mauá de Tecnologia Ricardo Balistiero vê ausência de políticas efetivas para as empresas continuarem no país. “As multinacionais têm benefícios fiscais, mas não há multas rescisórias caso queiram ir embora. Portanto, ausência total de política industrial há pelo menos 60 anos.”

Protestos

O dia ontem foi de manifestações em Camaçari (BA) e em Taubaté (SP). Metalúrgicos tentam negociar soluções com a Ford, que incluam indenizações justas aos funcionários. O governo da Bahia disse que procura novo investidor para a área, que pode ser uma montadora chinesa. Em São Bernardo, a área deixada pela Ford acabou comprada por uma construtora.

“Teremos uma inflação um pouco mais alta do que imaginávamos, algo que teremos que avaliar nos próximos ciclos. Mudou muito o cenário de commodities de dezembro para cá e teve uma mudança no câmbio também”

Bruno Serra, diretor de Política Monetária do Banco Central

HISTÓRICO DA FORD NO BRASIL

• 1919

Ford aprova criação da primeira fábrica no Brasil, com capital de US$ 25 mil. As operações têm início com 12 funcionários num depósito no centro de São Paulo. Foi o primeiro fabricante de automóveis a se estabelecer no país. No primeiro ano, foram vendidos 2.447 automóveis

• 1927

Montadora fecha linhas de montagem no Recife, Porto Alegre e Rio de Janeiro, inauguradas na década de 1920, por conta da recessão econômica

• 1953

Inaugurada a nova fábrica da Ford no Brasil, no bairro do Ipiranga

• 1967

Produção do primeiro automóvel brasileiro, o Galaxie 500. Ford adquire o controle acionário da Willys-Overland do Brasil, dando início a suas atividades em São Bernardo. Empresa deu continuidade a modelos como Rural, Jeep e Gordini

• 1974

Inaugurada unidade

de Taubaté (SP)

• 1986

Criação da Autolatina, joint-venture com a Volkswagen do Brasil, que duraria até 1996

• 1996

Início de produção do Ford Fiesta nacional, produzido em São Bernardo. Fábrica foi modernizada para o modelo

• 2001

Início das operações do Complexo Industrial Ford Nordeste, em Camaçari (BA)

• 2019

Anúncio do fim da fábrica de São Bernardo

• 2021

Anúncio do fim da produção no Brasil

Fonte: Ford e Clube do Fordinho e ford