Justiça mantém datas do Enem, mas municípios podem adiar

A Justiça de São Paulo negou ontem o pedido de adiamento do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) e manteve as datas das provas para os dias 17 e 24 deste mês – nos dois próximos domingos. O pedido havia sido feito pela DPU (Defensoria Pública da União) e pelo MPF (Ministério Público Federal) alegando falta de segurança para os quase 6 milhões de inscritos devido à atual situação da pandemia de covid-19 no Brasil. Entidades estudantis também pressionaram pela suspensão do maior vestibular do país.

A juíza Marisa Cucio, da 12ª Vara Cível Federal de São Paulo, afirmou entender que as medidas adotadas pelo Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais), responsável pelo exame, “são adequadas para viabilizar a realização das provas nas datas previstas, sem deixar de confiar na responsabilidade do cuidado individual de cada participante”. Veja ao lado as regras definidas pelo instituto.

No entanto, a decisão da juíza abriu margem para que municípios possam adiar o exame caso a aplicação das provas inevitavelmente implique em aumento no número de casos de covid-19 nas cidades.

“As peculiaridades regionais ou municipais devem ser analisadas caso a caso, cabendo a decisão às autoridades sanitárias locais, que podem e devem interferir na aplicação das provas do Enem se nessas localizações específicas sua realização implicar em um risco efetivo de aumento de casos da covid-19”, escreveu a juíza da decisão.

Atualmente, as capitais Manaus (AM) e Belo Horizonte (MG) são as que estão em lockdown como tentativa de diminuir o contágio do novo coronavírus. Somente os serviços essenciais, como mercados e farmácias, podem permanecer abertos nestas cidades. Questionado pela reportagem, o Inep não havia se posicionado sobre os possíveis adiamentos locais até o fechamento desta edição.

Uma das ações mais importantes para evitar a disseminação do vírus nos dias de prova foi a inclusão de outros dois dias de reaplicação do Enem em fevereiro. Participantes que estiverem contaminados com covid-19 e demais doenças infectocontagiosas podem solicitar a reaplicação até dia anterior ao exame.

