'Dizia que ía mandar matar minha família': Duda Reis denúncia Nego do Borel em seu Instagram

Mais um detalhe foi adicionado recentemente ao término polêmico do relacionamento de Nego do Borel e Duda Reis. Hoje (13) a atriz usou sua conta no Instagram para compartilhar mais informações sobre como era sua relação com o cantor.

Em um vídeo compartilhado, Duda disse que o artista a ameaçava, dizendo que "ia mandar matar a sua família”. Ela acrescentou que sofria agressões e que “apanhava para depois receber amor”.

Reis afirmou ainda que “sabia de tudo ilícito” que o cantor estava envolvido, porém isso cabe à Justiça do país investigar.

Leia também:

Confira abaixo o relato com mais informações de Duda Reis, compartilhado por um perfil de notícias de famosos no Instagram.