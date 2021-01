Discurso foi ‘totalmente apropriado’, diz Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou ontem que não se arrepende de ter instigado uma multidão a invadir a sede do Legislativo do país e paralisar a sessão que certificaria a vitória do democrata Joe Biden como futuro líder norte-americano. Para Trump, seu discurso em comício foi “totalmente apropriado” e as tentativas de afastá-lo do poder têm causado uma “raiva tremenda” nos americanos.

“Eles analisaram meu discurso, minhas palavras. Todo mundo achou que era apropriado.” Quando questionado sobre o processo de impeachment que tramita na Câmara dos Deputados, Trump afirmou que o episódio é uma “continuação da maior caça às bruxas da história da política”.

O presidente americano também aproveitou a primeira aparição à imprensa desde a invasão de apoiadores ao Capitólio para criticar o movimento antirracista Black Lives Matter (“Vidas Negras Importam”, em português). Trump afirmou que os protestos em busca de justiça racial, em junho do ano passado, foram o “real problema”.

“Se você olhar o que outras pessoas disseram, políticos de alto nível sobre os distúrbios durante o verão, os horríveis distúrbios em Portland e Seattle e vários outros lugares, isso foi um problema real”, disse Donald Trump.

A aparição polêmica do presidente aconteceu ontem momentos antes dele embarcar rumo ao Texas. Em seus últimos dias de mandato, Trump foi ao estado visitar uma de suas maiores promessas de campanha: o muro que separa os Estados Unidos do México.

Ânimo de apoiadores

Um membro do Congresso norte-americano informou ontem que milhares de extremistas armados pró-Trump estão planejando cercar o Capitólio e impedir a posse do presidente eleito Joe Biden, no dia 20 de janeiro, segundo reportou a CNN.

“Eles estavam falando sobre 4.000 ‘patriotas’ armados para cercar o Capitólio e impedir qualquer democrata de entrar”, disse o deputado Conor Lamb, democrata da Pensilvânia à CNN. “Eles publicaram regras de engajamento, ou seja, quando você dispara [a arma] ou não. Portanto, este é um grupo organizado que tem um plano. Não estamos negociando ou raciocinando com essas pessoas. Eles têm que ser processados. Eles têm que ser impedidos. E, infelizmente, isso inclui o presidente, que é o motivo pelo qual ele precisa ser destituído do cargo.”

O FBI (Departamento Federal de Investigação dos EUA) também está rastreando relatórios de “várias ameaças de prejudicar o presidente eleito Biden antes da posse presidencial”, informa um boletim da agência.

No dia da posse de Biden e Kamala Harris, policiais federais, estaduais e locais estarão disponíveis para possíveis atos violentos.

Congresso se prepara para votar impeachment

A Câmara dos Deputados dos EUA, presidida pela democrata Nancy Pelosi, deve dar início hoje a votação do pedido de impeachment contra o atual presidente do país, Donald Trump. A sessão está programada para começar às 11h (horário de Brasília). É a segunda vez que os democratas iniciam o processo contra Trump. Em 2018, a sessão que validou o impeachment na Câmara e fez com que a medida seguisse para o Senado, durou oito horas.

Na segunda-feira, a expectativa era de que o processo para penalizar Trump fosse concluído após o término do mandato republicano. No entanto, as falas do presidente ontem irritaram o líder democrata no Senado, Chuck Schumer. Se a votação na Câmara hoje decidir pela continuação do impeachment, Schumer pediu para que o líder dos republicanos no Senado – e maioria da Casa – Mitch McConnell, convoque uma votação para “o mais rápido possível”.

“Poderíamos voltar o mais rápido possível e votar para condenar Donald Trump, e tirá-lo do cargo agora, antes que qualquer dano seja feito. O que Trump fez, culpando os outros pelo que causou, é uma técnica patológica usada pelo pior dos ditadores. Trump causa a raiva. Ele causa divisão. Ele fomenta a violência e culpa os outros por isso. Isso é desprezível”, concluiu Schumer.

Faltando oito dias para o fim do mandato de Trump, o impeachment é visto como uma tentativa de barrar próximas candidaturas.