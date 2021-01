CoronaVac atinge índice mínimo e se mostra ‘adequada’

O governo de São Paulo e o Instituto Butantan anunciaram que a vacina CoronaVac, desenvolvida pela farmacêutica chinesa Sinovac em parceria com o órgão estadual, atingiu índice geral de eficácia de 50,4% nos testes feitos no país e que consideram todos os voluntários infectados pelo novo coronavírus.

Os dados detalhados, que foram apresentados ontem depois de pressão da comunidade científica, mostram que o imunizante – já em processo de aprovação para uso emergencial no Brasil – atingiu o padrão mínimo de eficácia exigido pela OMS (Organização Mundial de Saúde), que é de 50%.

A taxa se soma aos recortes anunciados semana passada pelo Butantan, que demonstraram que a CoronaVac tem poder de proteção de 78% para os casos considerados leves de covid-19, e de até 100% para as formas mais graves da doença. A dose também se mostrou segura, já que só 0,3% dos 12,5 mil voluntários relataram reações adversas.

A eficácia geral de 50,4% atingida no Brasil é inferior às registradas em testes da CoronaVac em outros países, como Turquia (91%) e Indonésia (65,3%).

Nos dois estudos, no entanto, a amostra de voluntários infectados e que tomaram a vacina foi muito menor, apenas 30, contra os 252 casos avaliados no Brasil – que ainda exigiu mais rigor do imunizante ao fazer os testes só entre os profissionais de saúde, mais expostos ao vírus, e não com a população geral.

‘Viável e adequada’

Bióloga e presidente do Instituto Questão de Ciência, a professora Natalia Pasternak classificou a CoronaVac como uma “boa vacina”, ideal para se iniciar a campanha de vacinação em massa no país.

“Não é a melhor, mas é uma vacina que tem eficácia dentro dos limites aceitáveis por padrões internacionais. É uma vacina possível e adequada para o Brasil, pois é compatível com nossa capacidade de produção, de armazenamento, nossa cadeia de frio e nossa forma de distribuição. Uma vacina só é boa se puder alcançar a cobertura vacinal mais completa possível.”

A análise pelo risco e benefício também é favorável ao imunizante, segundo a bióloga. “Em qualquer intervenção de saúde pública, fazemos a análise de risco e benefício. No caso dessa vacina, temos um risco quase zero, porque os efeitos adversos são irrisórios, mas temos um benefício coletivo de reduzir a chance da doença em 50%. Não tem justificativa para não usar essa vacina”, completou.

“A gente tinha previsto que a vacina teria eficácia menor em casos leves e eficácia maior em casos moderados e graves. Nós conseguimos demonstrar esse efeito biológico. Esta é uma vacina eficaz. Temos uma vacina que consegue controlar a pandemia por meio da diminuição da intensidade da doença clínica”

Ricardo Palácios, diretor de pesquisa clínica do Butantan

Objetivo é controlar a pandemia

A vacinação é a única forma de se frear a pandemia do novo coronavírus no país e o uso da CoronaVac é um caminho para isso, segundo especialistas. “O dado mais importante continua sendo o 78% [de proteção para os casos leves] porque esse número consegue ter um impacto muito grande na carga da doença, ou seja, a redução das internações e mortes”, afirmou Rosana Richtmann, infectologista do Instituto de Infectologia do Emílio Ribas. Presidente do Departamento de Infectologia da Sociedade Brasileira de Pediatria, Marco Aurelio Safadi lembrou que a taxa de eficácia da CoronaVac é similar a de outros imunizantes incluídos nas campanhas nacionais de vacinação, como os que combatem a coqueluche e a gripe, e que já se mostraram fundamentais para se conter os casos graves dessas doenças. “O cenário é extremamente favorável com o uso dessa vacina e de outras que já foram apresentadas.”