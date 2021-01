‘Vacinação vai começar no dia D e na hora H’, diz Pazuello

O governo federal, mais uma vez, não deu uma data definitiva para o início da vacinação contra a covid-19 no Brasil. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, afirmou ontem que a imunização “vai começar no dia D e na hora H”, em visita a Manaus, capital do Amazonas, cidade que sofre com o aumento de internações de pacientes diagnosticados com o novo coronavírus.

Ao se esquivar da questão sobre o começo da campanha, Pazuello informou que as doses começarão a chegar aos estados “três ou quatro dias” depois que a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) der o aval para uso emergencial.

“No primeiro dia que chegar a vacina, ou que a autorização for feita, a partir do terceiro ou quarto dia já estará nos estados e municípios para começar a vacinação no Brasil. A prioridade está dada, é o Brasil todo. Vamos fazer como exemplo para o mundo.”

Atualmente, dois imunizantes estão sob análise da Anvisa. A CoronaVac, que teve o pedido feito pelo Instituto Butatan, deverá ter eficácia geral divulgada hoje (veja mais na página 2 desta edição). A outra vacina em análise pela Anvisa é a desenvolvida pela Universidade de Oxford em parceria com a farmacêutica AstraZeneca. A eficiência do imunizante ficou entre 62% e 90%, com média de 70%.