Procon-SP colhe queixas contra os planos de saúde para ação

A cobrança de preços retroativos dos planos de saúde a partir deste mês será alvo de Ação Civil Pública do Procon-SP contra as operadoras. Os novos valores da cobertura podem exceder 40% se o beneficiário tiver passado também por mudança de faixa etária no período de suspensão.

Antes de solicitar à Justiça o cancelamento ou diminuição do percentual, a entidade de defesa do consumidor vai colher até o fim deste mês queixas de quem foi afetado.

Elas devem ser feitas no site consumidor.procon.sp.gov.br, com as palavras “reajuste abusivo” e as informações que constam no boleto.

O Procon-SP não é a primeira entidade a ingressar na Justiça contra os planos de saúde. O Idec (Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor) aguarda desde dezembro análise sobre o tema na Justiça Federal, depois de ter pedido de emergência negado.

Os valores que assustaram 25 milhões do total de quase 50 milhões de usuários de planos de saúde no país foram autorizados pela ANS (Agência Nacional de Saúde). Eles se referem a suspensão entre setembro e dezembro dos reajustes anuais para cobertura de custos e aos aplicados quando há mudança de faixa etária. A medida foi adotada para auxiliar os brasileiros durante a pandemia. Planos empresariais coletivos, com negociações diretas entre empresas e operadoras, não foram afetados.

A agência autorizou que os valores represados fossem repassados em 12 vezes neste ano, mas com a obrigação de o boleto conter claramente a que se refere cada cobrança.

Apesar do reajuste ser limitado em 8,14% para planos individuais e familiares contratados depois de 1999 e no máximo em 9,26% para antes disso, a incidência da cobrança de mudança por faixa etária elevou para além disso os percentuais.

De acordo com projeções da ANS, um plano com aniversário em maio, por exemplo, que somou suspensão de oito meses do reajuste no total, mais mudança de faixa etária suspensa por quatro meses, vai pagar em janeiro valor 42% superior.

O aposentado Nilton Artioli, por exemplo, afirma que terá de deixar o plano após o reajuste de R$ 4.500 para R$ 5.500. “Não estou conseguindo pagar, vou ser obrigado a sair. Planejei a vida inteira e terei que me desfazer agora porque não tem como pagar os reajustes.”

Procon e Idec orientam os consumidores a não deixar de quitar as prestações, já que a inadimplência autoriza a operadora a suspender os serviços.

A Abramge (Associação Brasileira de Planos de Saúde) disse ao Metro World News que os valores reajustados em 2020 seriam referentes aos custos de 2019, período antes da pandemia de covid-19. A associação afirma ter arcado no ano passado com impostos e aumento de valores em produtos inflacionados por conta da crise. “É momento de considerar todos os fundamentos técnicos envolvidos, principalmente o mutualismo, que visa proteger o conjunto de beneficiários e a continuidade do sistema suplementar de saúde ainda em plena pandemia”, diz em nota.

A ANS ressaltou que a suspensão foi adotada em momento de dificuldade da população, numa opcão pela cobrança retroativa escalonada para minimizar os impactos.