OMS vai à China para analisar origem da covid-19

Uma equipe de especialistas da OMS (Organização Mundial da Saúde) foi designada para investigar, a partir de quinta-feira, as origens da pandemia de covid-19 no país. A informação foi confirmada por autoridades chinesas ontem.

“Estamos ansiosos para trabalhar junto com os nossos pares [chineses] nesta missão importante para identificar a origem e sua introdução na população humana”, escreveu em sua rede social o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

No início do mês, a China barrou especialistas de emigrarem no país para a pesquisa, o que forçou dois membros da equipe a cancelarem o itinerário. Na época, Tedros afirmou estar “desapontado”. No entanto, Pequim chamou o episódio de “mal entendido” e aprovou ontem que a Missão Covid, como é chamado o programa de análise da OMS, desembarque no país no próximo dia 14. Ainda não há detalhes sobre o itinerário completo da missão.

Desde que o vírus Sars-Cov-2 começou a se espalhar pelos cinco continentes do planeta, a China tem sido acusada de encobrir e atrasar o enfrentamento do vírus detectado pela primeira vez em Wuhan, cidade chinesa. Segundo reportou a Reuters, um especialista em saúde ligado à organização afirmou que as expectativas de que a missão chegue a um consenso sobre o origem do vírus “são muito baixas”.