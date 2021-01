IPVA: carro com placa final 4 pode pagar primeira parcela ou à vista com desconto

Donos de carro com placa de São Paulo final 4 devem pagar nesta terça-feira (12) a primeira parcela do IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores) ou podem quitar o imposto à vista, com desconto de 3%.

Outra opção é aguardar 12 de fevereiro e pagar o IPVA à vista, mas sem o desconto.

O IPVA pode ser pago em qualquer agência bancária, nos caixas de autoatendimento ou pelo Internet Banking apenas com o número do Renavam. É possível ainda quitar o imposto nas casas lotéricas.

Neste ano, o Detran-SP abriu a possibilidade de antecipar o licenciamento anual para que ele possa ser pago juntamente com IPVA.

Quem quiser consultar o valor do IPVA (Imposto sobre Propriedade de Veículo Automotor) ou do licenciamento antecipado podem usar o aplicativo Poupatempo Digital ou acessar o site do Poupatempo.

VEJA O CALENDÁRIO DO IPVA 2021: