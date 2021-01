Influenciadora digital forjou o próprio sequestro para extorquir sua mãe

A influenciadora digital Lauren Adana Lorenzetti, 31 anos, foi presa nesta segunda-feira em São Paulo por forjar o próprio sequestro. Ela já tinha um mandado de prisão expedido desde abril de 2020.

De acordo com o processo, Lauren contou com a ajuda de um casal de amigos e do ex-namorado para fingir que havia sido sequestrada, em abril de 2010, em uma cidade do interior do Paraná. Os amigos ligaram para sua mãe e pediram R$ 100 mil de resgate.

A mãe acionou a polícia e os amigos ficaram assustados e desistiram do plano. Lauren, que estava escondida na casa de uma amiga, ligou para a mãe de um orelhão dizendo que havia sido libertada. Ela chegou em casa com fitas adesivas que haviam sido amarradas em seus punhos para fingir que ela tinha sido amarrada no cativeiro.

Durante investigações, a polícia descobriu que tudo não passava de um plano para extorquir a própria mãe.

A influenciadora digital foi condenada a 6 anos e 15 dias de prisão, em regime semiaberto. O casal de amigos também pegou seis anos.

Lauren diz em suas redes que venceu is concursos Miss Renascença e Miss Paraná World Popularidade 2012/2013.