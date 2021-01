Ford anuncia fim da produção de veículos no Brasil

A Ford decidiu deixar de produzir veículos no Brasil e passará a abastecer o mercado interno apenas com unidades importadas. A montadora vai fechar as unidades em Camaçari (BA) e Taubaté (SP), para carros da Ford, e Horizonte (CE), para jipes da Troller. O impacto direto é de cerca de 5 mil empregos, incluindo reflexos na Argentina. A Anfavea (Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores) calcula que, para cada vaga direta gerada pelo setor, outras nove sejam criadas na cadeia, o que pode elevar os desligamentos para cerca de 45 mil pessoas em ferramentarias e fornecedores de peças.

A empresa já havia cortado outros 5 mil postos em 2019, quando fechou sua fábrica em São Bernardo (SP).

Serão mantidos no país o Centro de Desenvolvimento de Produto, na Bahia, o Campo de Provas, em Tatuí (SP), e a sede regional em São Paulo. A produção dos modelos Ka e EcoSport em Camaçari foram “imediatamente” interrompidas, informou ontem a montadora. No último trimestre de 2021, será fechada também a planta da Troller, em Horizonte.

A Ford está no país desde 1919. O fechamento das unidades terá custo de US$ 4,1 bilhões (cerca de R$ 22,5 bilhões) em despesas não recorrentes – cerca de US$ 2,5 bilhões em 2020 e US$ 1,6 bilhão em 2021.

“A Ford está presente há mais de um século na América do Sul e no Brasil e sabemos que essas são ações muito difíceis, mas necessárias, para a criação de um negócio saudável e sustentável”, disse em comunicado Jim Farley, presidente e CEO da Ford. “Estamos mudando para um modelo de negócios ágil e enxuto ao encerrar a produção no Brasil, atendendo nossos consumidores com alguns dos produtos mais empolgantes do nosso portfólio global”, justificou sobre a decisão.