Democratas formalizam impeachment contra Trump

A bancada democrata norte-americana se reuniu ontem para apresentar formalmente um pedido de impeachment contra o atual presidente do país, Donald Trump. O grupo de oposição liderado pela presidente da Casa, Nancy Pelosi, acusa Trump de “incitação à insurreição” por seu papel no movimento e discurso que culminaram com a invasão do Capitólio na semana passada, deixando cinco mortos.

Congressistas democratas também usam o pedido para pressionar a incitação da 25ª Emenda. Após a invasão do Capitólio, houve pressão para que a medida, que pode destituir Trump do cargo por “inaptidão”, fosse acionada pelo vice-presidente dos EUA, Mike Pence. No entanto, como esperado, membros do Partido Republicano se opuseram ao ato e a decisão de aprovar a 25ª Emenda deve ser votada hoje por toda a Câmara norte-americana, em Washington, DC.

Nos documentos apresentados ontem para o impeachment – e que deve ser votado a partir de quarta-feira -, parlamentares também mencionam as denúncias infundadas do presidente sobre fraude eleitoral.

“Ele [Trump], deliberadamente, deu declarações que encorajaram ações ilegais. Incitada pelo presidente, uma multidão invadiu o Capitólio de forma ilegal, atacou equipes de segurança, ameaçou membros do Congresso e o vice (…) e se engajou em atos violentos, mortais, destrutivos e sediciosos”, diz o documento. Que continua: “Em tudo isso, o presidente Trump colocou em risco a segurança dos Estados Unidos e de suas instituições governamentais. Ele ameaçou a integridade do sistema democrático, interferiu na transição pacífica de poder e pôs em perigo um dos Poderes. Com isso, ele traiu sua confiança como presidente, para prejuízo manifesto do povo dos Estados Unidos.”

Às vésperas do fim do mandato republicano, congressistas alertam que o pedido de impeachment contra Trump deve prosseguir até os primeiros dias do governo Biden, o que poderá atrasar mudanças imediatas da nova gestão democrata. No entanto, eles ressaltam a importância de finalizar o processo contra Trump em uma tentativa de impedir novas candidaturas do republicano a cargos públicos e barrar benefícios ofertados a ex-presidentes, como aposentadoria e plano de saúde.