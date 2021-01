Comerciantes protestam contra lockdown em BH

Centenas de comerciantes se aglomeraram para protestar ontem, em frente à Prefeitura de Belo Horizonte, contra o decreto do prefeito Alexandre Kalil (PSD), que determinou o fechamento de serviços não essenciais na capital mineira a partir de ontem. Apesar da pressão, a decisão não deve ser revogada, segundo o município.

A medida foi necessária devido ao aumento nos números de casos e óbitos de covid-19 na cidade, que explodiram desde de dezembro. Atualmente, a taxa de ocupação dos leitos de UTI para tratamento de pacientes diagnosticados com o novo coronavírus está em 86%, enquanto a de enfermeira se encontra em 66%.

Entre os serviços considerados essenciais, que permanecem abertos, estão mercados, padarias, lanchonetes, farmácias, postos de combustíveis e lojas de materiais de construção.

O grupo que protestou é formado por donos de bares, academias e comerciantes de setores que funcionam dentro de shoppings centers, centros de comércios e galeria de lojas, que não podem abrir as portas. “Economia parada também mata”, dizia um dos cartazes.

Já vimos esse filme

Não é a primeira vez no Brasil que grupos protestam contra medidas mais rígidas de restrição do funcionamento do comércio.

No dia 26 de dezembro, uma multidão participou de manifestação em Manaus, capital do Amazonas, contra o lockdown no estado na semana de Natal. A decisão foi revogada no dia 28. No entanto, a Justiça decretou novamente o fechamento de atividades não essenciais por pelo menos 15 dias a partir do dia 2 de janeiro.

A situação no estado, principalmente na capital Manaus, explica a decisão da Justiça. O sistema de saúde está em colapso e já registra falta de leitos para o tratamento de pacientes com covid-19, com taxas de ocupação beirando o 100% tanto na rede pública quanto na privada. O número de novos casos, internações e óbitos decorrentes do novo coronavírus dispararam desde novembro.