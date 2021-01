Biden recebe segunda dose e prevê vacinar milhões

O presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, esteve ontem em um centro hospitalar em Newark, no estado de Delaware, para receber sua segunda dose do imunizante contra a covid-19. O próximo líder dos EUA recebeu a vacina da Pfizer/BioNtech três semanas depois da primeira aplicação, que ocorreu antes do Natal.

Biden aproveitou o episódio para dizer à imprensa que seus planos de vacinação contra o coronavírus nos EUA devem ser anunciados na quinta-feira, mas compartilhou em primeira mão as metas da gestão que deve começar no próximo dia 20.

“Minha prioridade número um é levar as vacinas aos braços dos americanos o mais rapidamente possível.” Biden completou: “Acredito que vai ser possível vacinar 50 milhões de americanos em 100 dias. Vai ser difícil, não vai ser fácil, mas faremos isso”, prometeu o democrata.

Sua vice, Kamala Harris, recebeu a primeira dose do imunizante da empresa Moderna no dia 29 de dezembro.