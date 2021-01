23 milhões de vacinas aplicadas pelo mundo, nenhuma no Brasil

Desenvolvidos em tempo recorde e no mesmo ano da pandemia de covid-19, os imunizantes contra o novo coronavírus já são distribuídos em cerca de 52 países. São dez vacinas que chegaram na fase 3 de estudos clínicos em 2020, segundo a OMS (Organização Mundial da Saúde), e cinco delas lideram a aplicação atual. São elas: AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNtech, Moderna, Sinopharm e Sputnik 5.

De acordo com o projeto Our World In Data (em português, “Nosso Mundo Em Dados”), cerca de 23 milhões de doses já tinham sido distribuídas até domingo (10). O site, que reúne estatísticas do mundo todo, é usado como referência em universidades renomadas como Oxford, Harvard e Cambridge.

QUER RECEBER A EDIÇÃO DIGITAL DO METRO JORNAL TODAS AS MANHÃS POR E-MAIL? É DE GRAÇA! BASTA SE INSCREVER AQUI.

Entre as nações que lideram o ranking com mais de 1 milhão de cidadãos já vacinados estão: Estados Unidos, China, Israel e Reino Unido. Destes, Israel é o país que mais vacinou, proporcionalmente, sua população: 20% das pessoas já receberam uma picada contra a covid-19. Apesar da dose aprovada não ser um consenso entre os países, os grupos prioritários para receber a vacina são. Em todas as nações, profissionais da saúde da linha de frente, grupos de risco e idosos foram os primeiros imunizados.

No Brasil, por enquanto, nenhuma vacina foi aprovada ou distribuída, mas a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) já recebeu pedidos de uso emergencial para CoronaVac e AstraZeneca/Oxford.

Países que mais vacinaram

China – 9 milhões (CNBG e Sinopharm) EUA – 6,69 milhões (Pfizer/BioNtech e Moderna) Israel – 1,78 milhão (Pfizer/BioNtech) Reino Unido – 1,32 milhão (Pfizer/BioNtech, AstraZeneca e Moderna) Emirados Árabes – 1 milhão (Sinopharm) Rússia – 800 mil (Sputnik 5) Itália – 589 mil (Pfizer/BioNtech e Moderna) Alemanha – 532 mil (Pfizer/BioNtech, AstraZeneca e Moderna) Canadá – 296 mil (Pfizer/BioNtech e Moderna) Espanha – 277 mil (Pfizer/BioNtech, AstraZeneca e Moderna)

Fonte: Our World In Data Coronavirus

Logística pode ser fator desfavorável

Apesar de ser a maior operação de imunização já registrada, a logística de distribuição da vacina contra a covid-19 ainda enfrenta desafios para chegar em todos os cantos do planeta.

Doses como as desenvolvidas pela Pfizer/BioNtech e Moderna precisam ser armazenadas em temperaturas de -70ºC e -20ºC, respectivamente – o que demanda refrigeradores caros e específicos. Os preços das doses também chama atenção. A mais barata, desenvolvida pela AstraZeneca, sai por entre R$ 16 e R$ 21. A mais cara, por R$ 211, é fabricada pela Pfizer/BioNtech.

*Com supervisão de Vanessa Selicani.