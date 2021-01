Prouni abre inscrições para candidatos a bolsa em 2021

O Prouni (Programa Universidade para Todos) abre nesta terça-feira (12) as inscrições para 2021.

O programa concede bolsas parciais e integrais para estudantes de universidades particulares em todo o país usando, entre outros critérios, a nota do candidato no Enem (Exame Nacional do Ensino Médio).

Como o Enem de 2020 foi adiado pela pandemia de coronavírus, a nota usada será a do exame de 2019.

Para se inscrever, basta acessar o site do Prouni e escolher até duas opções de universidade, curso e turno. As inscrições se encerram na próxima sexta-feira (15).

O resultado da primeira chamada será divulgado já na próxima terça-feira (dia 19).