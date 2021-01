Previsão do tempo: Temporais continuam a castigar a cidade nesta segunda-feira

O paulistano enfrenta nesta segunda-feira mais um dia típico de verão, com o sol brilhando entre muitas nuvens, deixando o ar abafado.

O calor continua intenso e a máxima prevista é de 31º C, de acordo com dados da Climatempo, e deve se manter no decorrer da semana.

Há previsão de temporais na Grande São Paulo nos períodos da tarde e da noite, com ventos fortes e muitos raios.

A mínima prevista é de 19º C.