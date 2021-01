Prejuízo de R$ 175 mil: cliente tosse de propósito em cima de alimentos e supermercado tem que descartá-los

Um supermercado da cidade de Luzerne, na Pensilvânia (Estados Unidos), teve que descartar alimentos avaliados em 175 mil reais após uma cliente tossir de propósito nas seções de orgânicos, pães e carnes.

Segundo a CBS Philly, Joe Fasula, dono do supermercado, acredita que a mulher tentou fazer uma “pegadinha”:

"Estou revoltado com a perda. É sempre uma pena desperdiçar comida, mas, nestes momentos em que tantas pessoas estão preocupadas com a segurança dos nossos suprimentos, é ainda mais perturbador" – Declarou.

Todos os alimentos foram para o lixo e as prateleiras tiveram que ser higienizadas imediatamente. A mulher, que não teve a identidade revelada, foi detida e levada para a realização de um PCR, exame que testa a presença do coronavírus no organismo.