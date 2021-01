Membros do PCC são presos em tentativa de resgate do líder ‘Bonitão’

Dois integrantes do PCC foram presos neste domingo na fronteira com o Paraguai durante a tentativa de resgatar Giovanni Barbosa da Silva, o ‘Bonitão’, considerado o novo chefe da facção criminosa no Brasil.

‘Bonitão’ havia sido preso no Paraguai no sábado e a ação deste domingo tentava libertá-lo e trazê-lo para o Brasil.

O ataque foi realizado por vinte homens fortemente armados em uma delegacia de Pedro Juan Caballero. Os bandidos chegaram a trocar tiros com a polícia paraguaia e fizeram três agentes como reféns, mas eles foram libertados durante a madrugada.

Em virtude da periculosidade do preso e da possibilidade de nova tentativa de resgate, a Justiça do Paraguai agora tenta extraditar o preso pra o Brasil o mais rápido possível.

Giovanni Barbosa da Silva é procurado por tráfico de drogas, tráfico de armas e promoção, constituição, financiamento e integração de organização criminas, de acordo com informações do procurador Lorenzo Lezcano da Unidade Especializada de Crime Organizado.