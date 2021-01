Ex-prefeito de Santo André Aidan Ravin morre por complicações da covid-19

O ex-prefeito de Santo André Aidan Ravin, 59 anos, morreu neste domingo por complicações hepáticas causadas pela covid-19.

Ele contraiu o coronavírus em maio de 2020 e teve alta no mesmo mês, mas retornou ao hospital no final do ano com problemas graves no fígado. A equipe médica cogitou um transplante de fígado, mas o ex-prefeito ainda apresentava sequelas da covid-19 e o procedimento não foi autorizado.

Ravin governou a cidade de Santo André entre 2009 e 2012, mas não conseguiu se reeleger. Depois disputou outras quatro eleições, mas não ganhou nenhuma delas.

O ex-prefeito deixa dois filhos e a mulher.