Seis dicas para se preparar para a prova do Enem

Contagem regressiva para o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio): o primeiro dia de prova será realizado no próximo domingo (17). A nota do maior vestibular do Brasil pode ser usada para conseguir uma vaga em cursos de universidades federais ou disputar bolsas de estudo em faculdades particulares por meio do Prouni. Confira abaixo dicas para a reta final de estudos e também alguns conselhos para o dia da avaliação.

Faça simulados e provas de outras edições

Uma boa dica para a última semana de estudos é fazer simulados e provas de edições anteriores do exame para pegar ritmo e verificar os temas que costumam cair na avaliação. O Inep, instituto responsável pelo Enem, disponibiliza no aplicativo do exame o histórico de todas as provas e gabaritos para que o vestibulando possa estudar por meio das questões de edições anteriores, além de um simulado oficial.

Se prepare emocionalmente para o dia

É natural que a pressão seja maior na reta final. Conversar com amigos e familiares pode ajudar, assim como praticar atividades físicas. Organize sua agenda incluindo momentos de lazer de forma regular. Os momentos de descontração devem estar presentes na vida do estudante. Na véspera da prova, é preciso confiar no estudo e nas estratégias desenvolvidas. Pensar positivo também é uma boa alternativa para reduzir a ansiedade, que é inevitável neste momento.

QUER RECEBER A EDIÇÃO DIGITAL DO METRO JORNAL TODAS AS MANHÃS POR E-MAIL? É DE GRAÇA! BASTA SE INSCREVER AQUI.

Revise o conteúdo, mas também descanse

A última semana de preparação para o Enem não é o momento ideal para ficar com a cara nos livros e cadernos sem descansar. A dica é preparar um cronograma com os conteúdos que vão cair na prova para revisá-los de forma gradual durante os dias. Para fazer o estudo render, respeite seu organismo e escolha a melhor hora para estudar. Se você tem mais facilidade pela manhã, acorde cedo, tome um café reforçado e comece os trabalhos.

Se organize para chegar no horário

Os portões abrem às 12h e fecham às 13h em ponto no dia da prova. Um minuto que você chegar atrasado o fará perder um ano inteiro de estudo. Então, o indicado é se organizar para que tudo saia como o esperado. Caso não conheça o local da prova, tente ir durante a semana para verificar quanto tempo será gasto para chegar até lá. O ideal é sair com antecedência mesmo sabendo o trajeto. Melhor chegar mais cedo do que atrasar, não é mesmo?

Não deixe a redação para o final

Cada aluno tem uma estratégia que foi desenvolvida durante o tempo de estudo para o dia da prova. No entanto, não é recomendável deixar a redação para o final do exame. Esta etapa da avaliação é uma das mais importantes e tem um peso grande na nota. Deixar a escrita da redação para o final pode fazer com que você não tenha tempo de finalizar o texto. Também é importante ler o tema com atenção e organizar as ideias antes de escrever.

Atenção redobrada para o gabarito

Com certeza o mais difícil do Enem é responder as questões e escrever a redação. No entanto, uma etapa fundamental no dia da prova é o momento de preencher o gabarito. Parece simples, mas necessita de concentração. A dica é deixar pelo menos 30 minutos para assinalar com tranquilidade. Já imaginou pular uma linha e preencher errado quase a prova toda? Portanto, atenção redobrada.