Cuidado para não cair em golpes de falsas vacinas

A ansiedade da população para a o início da vacinação contra a covid-19, doença que já matou mais de 200 mil brasileiros, tem sido a arma de golpistas que tentam vender falsas vacinas contra o novo coronavírus.

Nunca estivemos tão perto da imunização no Brasil depois que a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) recebeu as solicitações de uso emergencial da CoronaVac e da vacina de Oxford realizadas pelo Instituto Butantan e pela Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz), respectivamente. Mas, muita calma nessa hora. Ainda não temos um imunizante liberado para aplicação no Brasil.

Recentemente, autoridades emitiram alertas sobre possíveis golpistas que tentam vender imunizantes contra o coronavírus. Na semana passada, o Procon-SP e a Polícia Civil começaram a investigar um site que oferecia 10 caixas da vacina CoronaVac por R$ 98.

Site tinha anúncio da vacina CoronaVac / Divulgação/Procon-SP

“As pessoas, diante da grave situação que estamos vivendo, adquirem essas vacinas que, obviamente, não serão entregues. Trata-se de um golpe, de uma empresa que não existe, que abusa do medo e insegurança dos cidadãos”, afirmou o diretor-executivo do Procon-SP, Fernando Capez.

Uma equipe chegou a fiscalizar o endereço disponibilizado no site, mas a empresa não existe. Em casos relacionados ao estado de São Paulo, denúncias sobre comercialização de falsas vacinas podem ser feitas no site www.procon.sp.gov.br.

Também é importante ressaltar que mesmo após o início da vacinação em São Paulo, prevista para dia 25 deste mês, o imunizante não será vendido, e sim aplicado gratuitamente por meio da rede do SUS (Sistema Único de Saúde). Leia sobre a vacinação pelo mundo na página 05.

Histórico

Não é de hoje que golpistas tentam vender falsas vacinas contra a covid-19 por aqui. A Anvisa informou que em setembro do ano passado recebeu denúncia de que uma empresa da cidade de Niterói, no Rio de Janeiro, anunciava a venda do imunizante de Oxford. A Polícia Federal abriu inquérito para investigar o caso.

No final de dezembro de 2020, surgiram boatos nas redes sociais de que vendedores ambulantes do bairro de Madureira, na cidade do Rio, estariam comercializando a vacina CoronaVac. Na ocasião, a Anvisa e a Polícia Federal também iniciaram uma investigação após o caso ganhar repercussão fora da internet.

E não é só aqui no Brasil não…

O Reino Unido registrou na última sexta-feira um caso de aplicação de falsa vacina. Um homem se passou por funcionário do sistema de Saúde do país e injetou um imunizante falso em uma idosa de 92 anos. O suspeito teria cobrado 160 libras – equivalente a R$ 1.200.

A polícia de Londres está em busca do homem. Os investigadores classificaram a ação como uma “agressão nojenta e totalmente inaceitável”. As autoridades do país também emitiram alertas sobre a possível venda de falsas vacinas.